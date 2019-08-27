Dwight Howard Los Angeles Lakers'ta

Los Angeles Lakers, Dwight Howard'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Los Angeles Lakers, JaVale McGee ve Anthony Davis'li uzun rotasyonuna bir isim daha ekledi.

Lakers, Dwight Howard'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Howard bu sezon 39 numaralı formayı giyecek.

33 yaşındaki oyuncu, daha önce 2012 yılının Ağustos ayında Orlando Magic'ten Lakers'a gelmiş ve rakamları kağıt üzerinde iyi gözükse de, başarısız bir sezon geçirmişti. Howard, şampiyonluk için yarışan bir süpertakım kurma umuduyla Steve Nash, Kobe Bryant ve Pau Gasol'e katılmıştı.

Howard, Los Angeles'tan ayrıldıktan sonraki altı yılda altı takım değiştirmiş, ancak Brooklyn veya Memphis formalarını hiç giymemişti. Howard geçen yaz Washington Wizards'la anlaşmış, ancak omurilik ameliyatından ötürü ancak dokuz maçta forma giyebilmişti.