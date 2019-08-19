Dwight Howard, Lakers'a geri dönüyor

Los Angeles Lakers ve Dwight Howard'ın ismi git gide daha çok birlikte anılıyor.
Lakers'ın, DeMarcus Cousins'ın çapraz bağ sakatlığından sonra Howard ile ilgilendiği ve Grizzlies'in Howard'ın temsilcilerine, ilgisini çekebilecek diğer ekiplerle konuşma izni verdiği açıklandı.
Howard, Memphis Grizzlies kadrosunda bulunmaya devam ediyor, ancak bu sezon takım için oynaması beklenmiyor.
Lakers'ın kadrosundaki tek pür pivot, şu anda JaVale McGee ve Anthony Davis'in de pivot oynamayı tercih etmediği söylenmişti.
Bir takım kaynağı, Lakers'ın Howard'a ilgisinin "gerekli özen" gösterilerek bu noktya geldiğini iddia etti.
Howard, 2012'de Lakers için bir sezon oynamış, ardından serbest oyuncu döneminde ekibi terketmişti.
(Sporx)
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