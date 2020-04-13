Duygusal patlamanın ilacı spor

Spor Bakanlığı engelli yüzme antrenörü Duran Arslan'dan AKŞAM'a özel açıklamalar: “Özel çocuklarımız bu dönemde evde kaldığı için birçok sorun ortaya çıkabiliyor. Duygusal patlamalar yaşanmaması için aileleriyle birlikte spora teşvik ediyoruz.”

AKŞAM

Gençlik ve Spor Bakanlığı Engelli yüzme antrenörü olarak İstanbul Beylikdüzü’nde çalışan Duran Arslan karantina döneminde, özel sporcuların karşılaştıkları güçlükleri ve bunları aşma yollarını anlatıyor: “Yüzme ve salon sporlarında ücretsiz eğitim vermekteyiz. Çalışmalarımız rehabilitasyon ağırlıklı. Temel amacımız bedensel engeli olan çocuklarımızın motor becerilerinin gelişmesi, vital kapasitelerinin artması, sinir sistemlerini daha etkin ve verimli kullanmalarını sağlamaları. Kısaca tüm metabolizmasının gelişmesi katkı sağlamak. Özel çocuklarımıza bedensel aktivitelerin yanında davranış eğitimi de vererek eğitim ve sosyal hayatlarına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

REHABİLİTASYON ŞARTLARI ZOR

Eğitimlerimizde aileleri de etkin bir şekilde kullanarak; anne baba veya diğer yakınlarını da çocuklarıyla beraber derslere katılımları noktasında teşvik ediyoruz. Biliyoruz ki ailedeki bireyler çocuklarıyla beraber ne kadar çok sportif faaliyetlere katılırlarsa o kadar iyi. Hem anne babanın spor yapmasına katkı sağlıyoruz, hem de anne babanın yanında çocuklarla daha etkin ve verimli ders yapıyoruz. Koronavirüsden dolayı, özel gereksinimli çocuklarımız evde kaldığı için rehabilitasyon faaliyetleri durma noktasına gelmiştir.

RUTİN BİR GEREKSİNİMDİR

Serebral palsi, spina bifida, brechial pleksus, müsküler distrofi gibi birçok fiziksel engeli olan bireyler, otizm, down sendromu ve mental retardasyon gibi duygusal ve davranış problemi olan çocuklarımızın evde kapalı kalması birçok sorunun doğmasına neden olmaktadır. Özel gereksinimli bireylerde rutin önemli. Her hafta okula, spor salonuna ve farklı rehabilitasyon faaliyetlerine katılan çocukları bir anda eve kapattığınız zaman, bu durum çok ciddi psikolojik sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Aile içi kargaşanın yaşanmasının yanında çocuklarda duygusal patlamalar meydana gelmektedir.”

TAKİP EDİYORUZ

Duran Arslan: ”Rehabilitasyon eğitimi alan çocuklarımızın içerisinde birçok Türkiye şampiyonu, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat oyunlarına katılan sporcular çıkmaktadır. Bu çocuklarımızın eğitim hayatını da takip edip, katkı vermeye çalışıyoruz.”

AİLELERİ TEŞVİK EDİYORUZ

Arslan: “Yapılacak hareket, tekrar sayısı, set sayısı ve süresi çocuğun fiziksel veya duygusal durumuna göre farklılık göstermektedir. Yapılan hareketleri ailedeki bireylerle beraber yapmalarını özellikle teşvik ediyoruz, bunu istememizin sebebi aile fertlerinin de spor yapması ve çocuğun tek başına hareketi yaparak sıkılmasının önüne geçmektir.

KOMŞULAR HAKKINI HELAL ETSİN

Osman Çakmak: “Engelli arkadaşların evleri kısıtlı. Lüks evlerde oturmuyorlar. Gürültüden komşular rahatsız olabiliyor. Biz de helallik alarak çalışmalarını istiyoruz.”

Karantina günlerinde engelli sporcuların evlerinde çalışması ve kendini hazır tutması, diğer lüks imkanlara sahip sporculara göre daha zor. Bunu nasıl çözmeye çalıştıklarını Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak şöyle açıklıyor: “Arkadaşlarımızla skype üzerinden görüşüyoruz. Haftada 3 günlük bir program verdik. Bu üç gün dışında kendileri de çalışıyor. Engelli arkadaşların imkanları kısıtlı, biliyorsunuz lüks evlerde oturmuyorlar. Çalışırken komşular rahatsız olabiliyor. Biz de arkadaşlarımıza ‘Komşunuzdan helallik alın topla ve topsuz antrenman yapın’ dedik. Egzersiz antrenmanların dışında top sektirme, topa ayak içi vurma çalışması yapıyorlar. Milli sporcular olduğu için antrenmanlarını eksiksiz yapıyorlar. Haftanın iki günü takımla toplantı yapıyoruz. Başkanımız Arif Uztürk birlikte olumlu bir çalışma yapıyoruz. Arkadaşlarımızı izole etmeye çalışıyoruz.”

KİTAP OKUYUN

Osman Çakmak, “Arkadaşların arasında işe gitmek zorunda olanlar var. İş yeri sahipleriyle konuşup, onları da evden çıkarmamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımıza bu süreçte kitap okumayı da çok öneriyoruz.”

ONLARIN YANINDAYIZ

İşitme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Mahir Yazıcı, bu süreçte özel sporcuları yalnız bırakmamaya büyük özen gösterdiklerini söyledi. Yazıcı şu bilgiyi verdi: “21 branşta, yaklaşık 400 milli sporcunun evlerinde çalışabilmesi için, milli takım antrenörlerimiz grup kurdu. Bu gruptan arkadaşların branşlarına uygun, evde yapılabilir antrenman programları hazırlayıp, gönderiyoruz.

BİRLİKTE KUVVETLİYİZ

Sporcularımız da idmanlarını videoya çekip, bize gönderiyor. Bu çalışmalarımız çok olumlu tepkiler aldı. Hem sürekli haberleşme adına hem de sporcularımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri adına güzel bir ortam oluşturduk. Zor günlerde dayanışma ile kuvvetliyiz. Yoksa dört duvar arasına sıkışmış insanların psikolojisi zor. Biz onların yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz .”

FEDAKAR ANNE

Doğuştan görme engelli Hayrunnisa (sağda), Betül (solda) ve Rabia Malkoç kardeşlerin, yüzmede gösterdikleri başarı hem yaşıtlarına hem de engelli bireylere örnek oluyor. Anne Gülsüm Malkoç’un, çocuklarının yüzme serüvenine katkısı büyük.

EMİNE AVCI (YÜZME)

Bedensel engelli, Türkiye yüzme şampiyonu, milli sporcu Kültür Üniversitesinde halkla ilişkiler okuyor.

CENK KEÇOĞLU (YÜZME)

Down sendromlu, Türkiye yüzme şampiyonu Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünde okuyor.

DİLAN ONGULU (YÜZME)

Bedensel engelli, Türkiye şampiyonu Medipol Üniversitesinde tıbbi dökümasyon ve sekreterlik okuyor.

AHMET SERDAR DEMİR (YÜZME)

Bedensel engelli Türtiye yüzme şampiyonu Rumeli Üniversitesi beden eğitimi ve spor bölümünde okuyor.

TÜRKAN TEKE (TAEKWONDO)

Taekwondo İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası’nda ikinciliği bulunan Türkan Teke evde de hız kesmiyor.

Emre Çınar (Tenis), Oğuz Dönger (Güreş), Ersin Mert (Futbol), Nazlı Tanrıverdi (Taekwondo) de çalışmalarını sürdüren isimler arasında yer alıyor.



