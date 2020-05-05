Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılmıştı.

AKŞAM

Dün kulüpten başkanın sağlık durumuyla ilgili şu açıklama yapıldı: “Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkikler sonrasında bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır.