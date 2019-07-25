  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 25 Temmuz 2019 Perşembe 18:11
  • |
  • 25 Temmuz 2019 Perşembe 18:25

Dursun Özbek'in ortağı Salih Çelen, Galatasaray için haciz işlemi başlattı

Dursun Özbek'in ortağı Salih Çelen, Galatasaray için haciz işlemi başlattı

Paylaş

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek'in iş ortağı Salih Çelen sarı kırmızılı kulübe haciz mektubu gönderdi.

Transfer çalışmaları ile uğraşan sarı Galatasaray'da dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı kulübün eski başkanı Dursun Özbek'in iş ortağı Salih Çelen, kulübe haciz mektubu gönderdi.

Galatasaray Kulübü eski başkanı Dursun Özbek'in iş ortağı Salih Çelen, sarı kırmızılı kulübe haciz mektubu gönderdi. Dursun Özbek'in, Ankara'daki otelinin ortağı ve aynı zamanda avukatı olan Salih Çelen, İstanbul 37.İcra Dairesinden 23 Temmuz tarihli 8 milyon TL'lik haciz gönderdi.  Çelen'in aynı yazıyı Spor Toto, TFF, Basketbol ve Voleybol Federasyonu, yayıncı kuruluşa da gönderdiği ortaya çıktı.

Sarı kırmızılı camiada Özbek'in alacağına ortağına ciro ettiği ve Çelen tarafından haciz hamlesinin de bu şekilde yapıldığı konuşulmaya başlandı.

(Futbol Arena)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Hamit Altıntop: Milli Takım her zaman çok özeldir

title

Arsenal, Dani Ceballos'u kiralık olarak kadrosuna kattı

title

Beşiktaş, Paderborn'da forma giyen sol bek Jamilu Collins'i radarına aldı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'a haciz şoku! 8 milyon TL'lik işlem
Galatasaray'a haciz şoku! 8 milyon TL'lik işlem

Galatasaray'a haciz şoku! 8 milyon TL'lik işlem

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek'in iş ortağı Salih Çelen sarı kırmızılı kulübe haciz mektubu gönderdi.

Taraftar istiyor Yanal karşı çıkıyor: Sakın imzalamayın
Taraftar istiyor Yanal karşı çıkıyor: Sakın imzalamayın

Taraftar istiyor Yanal karşı çıkıyor: Sakın imzalamayın

Fenerbahçe ile yeniden anlaşmak üzere olduğu iddia edilen Martin Skrtel’in yönetim ve Ersun Yanal tarafından istenmediği öğrenildi.

Beşiktaş bombayı patlattı
Beşiktaş bombayı patlattı

Beşiktaş bombayı patlattı

Beşiktaş, sezonu Sivasspor'da geçiren ve bonservisi elinde olan Brezilyalı sağ bek Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Zonguldak Kömürspor, Galatasaraylı futbolcuyu istiyor
Zonguldak Kömürspor, Galatasaraylı futbolcuyu istiyor

Zonguldak Kömürspor, Galatasaraylı futbolcuyu istiyor

TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor, Galatasaray'ın genç stoper oyuncusu Sefa Özdemir'e talip oldu.

Başakşehir, Fransız forveti kadrosuna kattı
Başakşehir, Fransız forveti kadrosuna kattı

Başakşehir, Fransız forveti kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Fransız forvet Enzo Crivelli ile anlaşma sağladı.

'Ne satması! 2 yıl içinde 70 milyon Euro olacak'
'Ne satması! 2 yıl içinde 70 milyon Euro olacak'

'Ne satması! 2 yıl içinde 70 milyon Euro olacak'

Şu sıralar adı sık sık Milan'la anılan Merih Demiral gösterdiği başarılı performansla Juventus'ta kalmayı garantiledi.

Transferde hayal kırıklığı! Bir kötü haber daha
Transferde hayal kırıklığı! Bir kötü haber daha

Transferde hayal kırıklığı! Bir kötü haber daha

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Fransız orta saha Morgan Schneiderlin Everton'da kalmaya karar verdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.