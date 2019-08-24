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  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:40
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  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:40

Dursun Özbek, Galatasaray Adası için haciz başlattı

Dursun Özbek, Galatasaray Adası için haciz başlattı

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Galatasaray'da 2 yıl 8 ay başkanlık yaptığı süre boyunca harcadığı 8 milyon lirayı geri isteyen Dursun Özbek, Galatasaray Adası için haciz başlattı.

Dursun Özbek Galatasaray kulübünde 2 yıl 8 ay boyunca başkanlık yaptı. Çok rahat bir şekilde kongreye giden ve büyük bir şok yaşayan Özbek seçimi iddialı görünmeyen Mustafa Cengiz'e kaybetti. Seçimin ardından kulübe bir süre veren Özbek, kendisine herhangi bir ödeme yapılmayınca da haciz işlemi başlattı.

Özbek'in avukatı Salih Çelen 8 milyon liralık alacağı hacze çevirmiş, Galatasaray'ın bazı tapulu gayrimenkullerine, ortağı olduğu şirketlerdeki hisselerine, basketbol ve voleybol federasyonlarından alacağı paralara ve emlak konut gelirlerine haciz konulmuştu. Haciz konulan yerlerden biri de yaklaşık 2 yıl önce imara aykırı yapılaşma nedeniyle kaçak yapıların yıkıldığı Galatasaray Adası olduğu ortaya çıkmıştı.

"Mecbur kaldım"

Haciz olayının ortaya çıkmasının ardından çok sayıda tepki alan Dursun Özbek’in aynı hafta camianın ileri gelenlerini arayarak, “Mecbur kaldığım için bu girişimde bulundum. Haciz işlemlerini durdurmaya hazırım. Ben bu kulübün başkanlığını yaptım ve asla Galatasaray’a zarar vermek istemem. Ancak kulüpten verilen sözlerin tutulmadığı da bir gerçek” ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.

Galatasay Adası kaderine terk edildi

Kuruçeşme açıklarındaki atıl halde duran Galatasaray Adası'nın son durumu ise havadan görüntülendi. Boğazda kötü bir görüntüyü oluşumunu engellemek amacıyla adanın yan kısımları kapatıldığı görüldü. Üzerindekilerin tamamen yıkıldıktan sonra sökülerek adeta bir enkaza dönüştürüldüğü adaya ne olacağı konusu belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz aylarca işçiler tarafından söküm çalışmaları başlatılan ada, İstanbul Boğazı'ndaki tek ada olma özelliğini taşıyor.

(TV100)

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