Durmisi'de işlem tamam

F.Bahçe, Riza Durmisi ile anlaştı ve Lazio’ya 4 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Lazio anlaşmaya ‘Mecburi satın alma’ şartı koymak istiyor. Uzlaşma yakın.

AKŞAM

FENERBAHÇE’DE transfer çalışmaları devam ederken sol bek takviyesi konusunda rota tamamen değişti. Alexander Kolarov transferinde Roma ile yapılan pazarlıklarda bonservis sorununu bir türlü çözemeyen Sarı-Lacivertliler, Lazio’nun bu sene kadroda düşünmediği Riza Durmisi ile her konuda anlaştı. Kulüpler arasında da kiralama konusunda mutabakata varıldı. Sözleşmeye 4 milyon satın alma opsiyonu da koyuldu. Ancak İtalya ekibi anlaşmaya satın alma zorunluluğu eklemek için ısrarcı. Bu konuda da uzlaşma sağlanması halinde transferin önünde her hangi bir engel kalmayacak.

BABASIYLA ANALİZ ÇIKARIR

25 yaşındaki sol bek, saha içinde birçok özelliğe sahip. 1.68 boyundaki futbolcu çok iyi bir pasör. Pas oyununu seven Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın tarzına uygun. Kısa paslarla takımı öne çıkarıyor. Bir sol beke göre oldukça teknik, pasör kökenli. Çevik bir oyuncu olan Durmisi, girdiği ikili mücadelelerde rakibine kolay kolay teslim olmuyor. Kolay adam geçiyor. Sol forvet ya da kanat olarak da oynayabiliyor. 25 yaşındaki oyuncu, oynadığı maçları babasıyla beraber analiz edip, eksik yönlerini telafi etmek için çaba gösteriyor

LAZİO, 7.5 MİLYON EURO ÖDEDİ

Kariyerine Brondby takımında başlayan Riza Durmisi, Real Betis ve Lazio formaları giydi. Geçen sezon 7.5 milyon euro bonservis ile Real Betis’ten Lazio’ya gelen 25 yaşındaki Durmisi, İtalya ekibinin formasını 19 karşılaşmada terletti. Danimarkalı oyuncu, bu süre içinde takımına skor katkısında bulunamadı. Kariyerinde ise toplam 180 kez lig karşılaşmasında forma giyen Danimarkalı bek, bu dönemde 10 gol atarken, 19 da asist yaptı ve toplamda 29 gole doğrudan katkıda bulundu. Durmisi’nin kulübü ile sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Danimarka Milli Takımı’nda da şans buluyor.