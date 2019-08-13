Durmisi geliyor

Aleksandar Kolarov’da umutlar iyice azalırken, Lazio ile Durmisi için kiralık olarak anlaşmaya varıldı. Danimarkalı sol bekin de gelmeye niyeti var. 2-3 güne Kolarov bitmezse Riza Durmusi Fenerbahçe’ye katılacak.

AKŞAM

FENERBAHÇE’DE acil durum! Roma’nın Aleksandar Kolarov için işi epeydir yokuşa sürmesi, Fenerbahçe’yi alternatiflere yöneltti. Roma, Kolarov’da 4 milyon eurodan aşağı inmezken, Sarı-Lacivertliler ise 2 milyon euronun üzerine çıkamayacağını belirtti.. Görüşmeler tıkanma noktasına geldi ancak rafa kalkmış değil. Taraftarın beklentisi de malum. Lig başlamadan sol bek almayı kararlaştıran yönetim, Lazio Kulübü ile Durmusi’nin kiralanması konusunda el sıkıştı.

SÖZLEŞMESi 2023’TE BiTiYOR

Geçtiğimiz sezonun başında Real Betis’ten 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio’ya transfer olan Danimarkalı sol bek, İtalya’daki macerasında pek başarılı olamadı. Riza Durmusi, geçen sezon ligde 10 maçta şans bulurken, gol ve asist katkısı veremedi. 7 Avrupa Ligi maçı, 2 İtalya Kupası maçında forma giydi, o kulvarlarda da skora fayda sağlayamadı. Ara ara sakatlıklarla boğuştu ve formayı kaybetti. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon şans bulamayacağının da farkında.

BEŞiKTAŞ’IN DA iLGiSi VARDI

Sarı-Lacivertliler’den önce Beşiktaş’ın da Durmisi ile bir görüşmesi olmuştu. Bazı pürüzler nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi ve Siyah-Beyazlılar, Pedro Rebocho’yu aldı. Fenerbahçe’nin kiralama bedeli olarak ne kadar ödeyeceği ve satın alma opsiyonuyla ilgili ulaşmış net bir detay yok. Ancak Lazio Kulübü’nün 7.5 milyon euro ödediği 25 yaşındaki sol beki için gelecek planları var. Anlaşmaya Riza Durmisi’nin performansına göre bir madde koydurulabileceği de aktarıldı.