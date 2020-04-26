Dünyanın en iyi 9'u...

Galatasaray'ın süper yıldızı Falcao için eski hocasından bir açıklama geldi.

AKŞAM

Galatasaray’ın Kolombiyalı forveti Falcao’nun ilk hocası Pacheco, “Küçük yaşına rağmen gol yeteneği inanılmazdı. Ona bir gün dünyanın en iyi 9 numarası olacağını söyledim. Öyle de oldu” dedi.

HEP DUA EDİYORUM

Öte yandan Galatasaray'ın Almeria’ya kiraladığı Nijeryalı stoper Valentin Ozornwafor, “Koronavirüs Afrika’ya ulaştı. Ülkem Nijerya için çok dua ediyorum. Çünkü sonuçlar orada yıkıcı olabilir” itirafında bulundu.

