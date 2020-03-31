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aksam.com.tr
  • 31 Mart 2020 Salı 07:39
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  • 31 Mart 2020 Salı 07:39

'Dünyada yöneticilerle değil taraftarlarla imza atılan tek kulüp'

'Dünyada yöneticilerle değil taraftarlarla imza atılan tek kulüp'

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Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Fransız Europe 1'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Gomis, Fransız basınına verdiği röportajda koronavirüs gündemi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Europe 1'e konuşan Gomis, koronavirüsün insanık için önemli bir ders olduğunu söyleyerek, "Hiç bir şeyin önemli olmadığının farkında olmamız için insanlık olarak harika bir ders alıyoruz. Bu sayede evimizde kalarak hayatımızın temel konularına odaklanabiliyoruz" sözlerini kullandı.

"TARAFTARLA SÖZLEŞME YAPILAN TEK KULÜP"

Bafetimbi Gomis ayrıca Fransa'nın en büyük kulübünün Marsilya olduğunu söyleyerek ilginç bir tespit yaptı. Gomis açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Fransa'nın en büyük kulübü Marsilya'dır. İmzayı atana kadar üzerinizde ne kadar büyük bir baskı olduğunu anlayamıyorsunuz. Dünyada yöneticilerle değil taraftarla sözleşme imzaladığınız tek kulüptür."

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'Yöneticilerle değil taraftarlarla imza atılıyor'

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