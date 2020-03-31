'Dünyada yöneticilerle değil taraftarlarla imza atılan tek kulüp'

Gomis, Fransız basınına verdiği röportajda koronavirüs gündemi ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Europe 1'e konuşan Gomis, koronavirüsün insanık için önemli bir ders olduğunu söyleyerek, "Hiç bir şeyin önemli olmadığının farkında olmamız için insanlık olarak harika bir ders alıyoruz. Bu sayede evimizde kalarak hayatımızın temel konularına odaklanabiliyoruz" sözlerini kullandı.
"TARAFTARLA SÖZLEŞME YAPILAN TEK KULÜP"
Bafetimbi Gomis ayrıca Fransa'nın en büyük kulübünün Marsilya olduğunu söyleyerek ilginç bir tespit yaptı. Gomis açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Fransa'nın en büyük kulübü Marsilya'dır. İmzayı atana kadar üzerinizde ne kadar büyük bir baskı olduğunu anlayamıyorsunuz. Dünyada yöneticilerle değil taraftarla sözleşme imzaladığınız tek kulüptür."
Fransa Ligi'nin yayıncı kuruluşlarından Canal +'nın Nisan ayı ödemesini kulüplere yapmayacağını ilettiği iddia edildi.
Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Fransız Europe 1'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Premier Lig'in köklü ekiplerinden Newcastle United'ın Suudi İiş adamı Yasir Al-Rumayyan tarafından satın alınacağı iddia edildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs hastalığı nedeniyle bir süre hastanede kaldıktan sonra bugün taburcu edilmesinin ardından, "Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım" ifadelerini kullandı.
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