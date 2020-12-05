Dünyada yılın atletleri belli oldu

WA'dan yapılan açıklamaya göre, 2020'nin en iyi atletleri, yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle sanal olarak düzenlenen etkinlikte sahiplerini buldu.
Salonda yaptığı 6,17 ve 6,18 metrelik derecelerle sırıkla atlama dünya rekorunu bir hafta içinde iki kez kıran, 6,15 metreyle de açık havada tarihin en iyi derecesine imza atan Duplantis, Yılın En İyi Erkek Atleti seçildi. 21 yaşındaki Duplantis, ödülü kazanan en genç sporcu olarak kayıtlara geçti.
Armand Duplantis
Yılın En İyi Kadın Atleti Ödülü'ne ise 15,43 metreyle 3 adım atlama dünya salon rekorunu kıran Rojas layık görüldü.
Yulimar Rojas
Rize'den 4-0'lık zaferle dönen Galatasaray, bugün Atakaş Hatayspor'u mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Cim-Bom'da koronaya takılan tek isim Omar oldu.
Beşiktaş'ta gündeme bomba gibi düşen "Tosic, Beşiktaş ile anlaşmak için İstanbul'a geldi" haberlerine açıklama geldi. Yönetici Erdal Torunoğulları transfer konusunda son noktayı koydu.
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Hatayaspor maçında Diagne'nin golünü hazırlarken, bu sezonki 3. asistine imzasını attı.
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao, 3-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçının ardından konuştu.
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