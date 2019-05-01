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  3. Dünyaca ünlü yıldız Iker Casillas kalp krizi geçirdi

Dünyaca ünlü yıldız Iker Casillas kalp krizi geçirdi

Dünyaca ünlü yıldız Iker Casillas kalp krizi geçirdi

Porto'da forma giyen İspanyol kaleci Iker Casillas antrenmanda kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Porto'da forma giyen İspanyol kaleci Iker Casillas, kalbindeki sorun nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Porto'nun gerçekleştirdiği idmanda kalp krizi geçiren Iker Casillas'ın hayati tehlikeyi atlatttığı açıklandı. Portekiz basını, 37 yaşındaki kalecinin futbol kariyerini sonlandırmak zorunda kalabileceğini kaydediyor.

Casillas, 2015 yılında yıllarca formasını giydiği İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Madrid'den Porto'ya transfer olmuştu. Casillas bu sezon Portekiz ekibinde 42 maçta forma giymişti.

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