Görenleri şaşkına çevirdi! Dünyaca ünlü hakem tribünde gole böyle sevindi

İngiltere, ünlü hakem Mike Dean'in sevincini konuşuyor. Ada'nın en ünlü ve başarılı hakemlerinden biri olarak kabul eden Mike Dean, Forest Green Rovers - Tranmere Rovers maçındaki sevinci ile gündeme geldi.

Geçtiğimiz sezon İngiltere 3. Ligi'nden 2. Lig'e yükselen ve bu sezon gösterdiği performansla Ligue One'a çıkmak için play-off oynama hakkı kazanan Tranmere Rovers, ilk maçını 1-0 kazandığı Forest Green Rovers eşleşmesinin ikinci ayağında rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve finale yükseldi.

Hakem Mike Dean, doğduğu bölgenin takımı olan Tranmere Rovers'ı rövanş maçında yalnız bırakmadı. Tribündeki yerine alan Dean, takımının kaydettiği golde büyük sevinç yaşadı. Maç boyu Tranmere lehine tezahüratlar yaptığı da görülen 50 yaşındaki tecrübeli hakemin sevinci kameralara yansıdı ve sosyal medyada gündem oldu.

Premier Lig kariyerinde 100 kırmızı kart gösteren ilk hakem olan Mike Dean, hem İngiltere'de hem de uluslararası alanda birçok kritik maçta düdük çaldı.