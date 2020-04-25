Katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yapan Osvaldo, teknik direktör Cesare Prandelli ve Galatasaray hakkında konuştu.
O dönem İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Cesare Prandelli'nin kendisini 2014 Dünya Kupası kadrosuna almadığını söyleyen Daniel Osvaldo, "Eleme maçlarında 6-7 gol attım. İlk 11 oyuncusuydum, bana 10 numarayı verdiler fakat arkadaşım Prandelli beni Dünya Kupası kadrosuna almadı. Ölmek istedim." dedi.
34 yaşındaki forvet kadroya alınmadığını gazetelerden öğrendiğini söyleyerek, "Arjantinli olduğumu söylemeye başladılar. İşin en kötü yanı ise bunu gazeteden öğrendim, Prandelli beni aramadı." ifadesini kullandı.
Dünya Kupası'nın ardından 2014-15 sezonu için Galatasaray ile anlaşan Prandelli'nin kendisini sarı kırmızılı takıma transfer etmek istediğini vurgulayan Osvaldo, "Dünya Kupası'ndan sonra beni arayıp Galatasaray'a gelmemi söyledi. 'Günlük 50 milyon dolar versen de gelmem' diye cevap verdim." diye konuştu.
Prandelli'nin Galatasaray macerası 4 ay sürerken, 2016'da Boca Juniors forması giyen Osvaldo ise 30 yaşında futbolu bırakıp müzik sektörüne adım atmıştı.
4 yıllık aradan sonra sahalara geri dönen Pablo Daniel Osvaldo, şu anda Arjantin Ligi ekiplerinden Banfield'da oynuyor. (Ajansspor)
Arjantin kulübü Boca Juniors'tan ayrıldıktan sonra 4 sene futbola ara veren ve Banfield ile bu senenin başında sahalara geri dönen Arjantin asıllı İtalyan forvet Pablo Daniel Osvaldo, Galatasaray ile ilgili, Galatasaraylıları kızdıracak transfer itirafında bulundu.
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