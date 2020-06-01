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  • Ünlü basketbolcu J. R. Smith George Floyd protestoları sırasında bir vatandaşı tekme tokat dövdü!
  • 01 Haziran 2020 Pazartesi 21:44
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Ünlü basketbolcu J. R. Smith George Floyd protestoları sırasında bir vatandaşı tekme tokat dövdü!

Ünlü basketbolcu J. R. Smith George Floyd protestoları sırasında bir vatandaşı tekme tokat dövdü!

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George Floyd'un öldürülmesinin ardından protestoların sürdüğü ABD'de, Cleveland Cavaliers'ın eski yıldızı J.R. Smith kamyonetinin camını kıran bir adamı döverken görüntülendi. Smith, olay sonrası paylaştığı videoda "Küçük beyaz şe... sizlerden biri nereye gittiğini bilmiyordu ve kamyonetimin camını kırdı. Yakaladım ve k.çına tekmeyi bastım" ifadesini kullandı.

George Floyd’un polis tarafından boğazına basılarak öldürülmesi sonrası ABD genelinde protestolar tüm şiddetiyle sürüyor. NBA'de son olarak Cleveland Cavaliers forması giyen ve şu an boşta olan J.R. Smith, çok konuşulan bir görüntüye imza attı.

34 yaşındaki basketbolcu, protestoların sürdüğü Los Angeles'ta arabasına zarar verdiğini söylediği bir kişiyi tekme tokat döverken görüntülendi.

"BENİMLE BİR SORUNU OLMAYAN KİMSEYLE BİR PROBLEMİM YOK"

Olay yaratan görüntüler sonrası açıklama yapan J.R. Smith, "Küçük beyaz şe... sizlerden biri nereye gittiğini bilmiyordu ve kamyonetimin kahrolasıca camını kırdı. Yakaladım ve k.çına tekmeyi bastım. Bu nefret suçu değil, benimle bir sorunu olmayan kimseyle bir problemim yok” ifadelerini kullandı. (Hürriyet)

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George Floyd'un öldürülmesinin ardından protestoların sürdüğü ABD'de, Cleveland Cavaliers'ın eski yıldızı J.R. Smith kamyonetinin camını kıran bir adamı döverken görüntülendi. Smith, olay sonrası paylaştığı videoda "Küçük beyaz şe... sizlerden biri nereye gittiğini bilmiyordu ve kamyonetimin camını kırdı. Yakaladım ve k.çına tekmeyi bastım" ifadesini kullandı.

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