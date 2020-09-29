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aksam.com.tr
  • 29 Eylül 2020 Salı 23:44
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Dünyaca ünlü Azerbaycanlı boksör Tofiq Musayev, orduya katıldı

Dünyaca ünlü Azerbaycanlı boksör Tofiq Musayev, orduya katıldı

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Ermenistan'ın fitilini ateşlediği krizin ardından Dağlık Karabağ'da başlayan Ermenistan-Azerbaycan arasında çatışmalar sürerken; Azerbaycanlılar da topraklarını savunmak adına orduya katılmak için başvuruda bulunuyor. Bu isimler arasında Azerbaycan'ın dünyaca ünlü karma dövüş sporcusu Tofiq Musayev de yer alıyor.

1988 yılından beri Ermenistan işgali altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesi, son yılların en şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Ermenilerin gerçekleştirdiği provokasyona yanıt veren Azerbaycan ordusu, kapsamlı bir harekâtla stratejik bölgeleri ele geçirdi.

ORDUYA BAŞVURDU, GÖREV BÖLGESİNE HAREKET ETTİ

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan bu sürecin ardından birçok Azerbaycan vatandaşı da orduya katılmak için başvuruda bulundu. Bu isimlerden en dikkat çekeni de hiç şüphesiz Azerbaycan'ın tüm dünyaya nam salan karma dövüş sporcusu Tofiq Musayev oldu. 

Musayev, ülkesinde yaşanan işgale kayıtsız kalmayarak Azerbaycan ordusuna başvurdu ve birliğine katıldı.

Konuyla ilgili paylaşım yapan Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov, "Azerbaycan'ın dünyaca meşhur karma dövüş sporcusu Tofiq Musayev orduya katıldı." ifadelerini kullandı.

AVRASYA MMA DÜNYA ŞAMPİYONU

15 Aralık 1989 Azerbaycan Bakü doğumlu olan Tofiq Musayev karma dövüş sporunda tanınan bir figür. Orion Dövüş Kulübü sporcusu olan Musayev, 12 yaşında karate yapmaya başladı ve 23 yaşında profesyonel dövüş sanatlarına başladı. 2011'de Spor Akademisi'nden mezun oldu. Musayev'in Avrasya MMA şampiyonasında dünya şampiyonluğu bulunuyor. Musayev kazandığı zaferlerden sonra ülkesi için yaptığı açıklamalarla biliniyor.

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