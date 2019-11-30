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  3. Dünya şampiyonu Emine Arslan madalyasını Mehmetçiğe armağan etti

Dünya şampiyonu Emine Arslan madalyasını Mehmetçiğe armağan etti

Dünya şampiyonu Emine Arslan madalyasını Mehmetçiğe armağan etti

Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda Türk sporcu Emine Arslan, altın madalya kazandı.

Antalya Spor Salonu'nda 70 ülkeden 1250 sporcunun katıldığı organizasyonun son gününde, Türk sporcu Emine Arslan full contact 52 kilo final maçında Rus rakibi Alena Bashmakova ile karşılaştı.

Oldukça çekişmeli geçen maçı 2-1 kazanan milli sporcu, ringde büyük sevinç yaşadı. Türk bayrağıyla tur atan Emine, gözyaşlarına hakim olamadı.

Dünya şampiyonu olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Emine Arslan, madalyasını Mehmetçiğe armağan ettiğini söyledi.

Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye Kick Boks Milli Takımı sporcuları Gülşah Kıyak ile Duygu Turan da altın madalya kazanmıştı.  (AA)


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