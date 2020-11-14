Dünya şampiyonu atlet Elijah Manangoi'ye 2 yıl men cezası

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, bir yıl içinde bulunabilirlik bildirimi kuralını 3 kez ihlal ettiği için temmuz ayında yarışmalardan geçici olarak men edilen Manangoi, 22 Aralık 2019'dan itibaren 2 yıl atletizm faaliyetlerine katılamayacak.
27 yaşındaki Kenyalı atlet böylece pandemi nedeniyle 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı da kaçıracak.
Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) bulunabilirlik bildirimi kuralı doğrultusunda, sporcuların doping kontrolü için yerlerinin bulunabilmesi amacıyla güncel bilgileri sağlamaları ve çağrıldıkları takdirde test için hazır bulunmaları gerekiyor.
Yusuf Yazıcı, Lille'de son dönemde gösterdiği performansla Avrupa devleri peşine taktı. Trabzonspor, yıldız futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay hakkı bulunuyor.
Galatasaray'daki başkanlık seçimi öncesi teknik direktör Fatih Terim'de devre arasındaki transferlerin nasıl yapılacağı konusunda soru işaretleri oluştu ancak başkan ve yöneticiler, ocak ayında alınması planlanan futbolcular konusunda tecrübeli hocaya garanti verdi.
Fırtına'nın devre arasında, Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi Gael Clichy'yi alarak sol beki güçlendireceği öne sürüldü.
Al-Nasr ile sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'ın gündeminde olan Ahmet Musa, yaptığı açıklamada “Umarım Avrupa'ya geri dönüşüm en kısa sürede gerçekleşir” dedi.
Fenerbahçe yönetimi, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun futbol aklıyla şimdiden geleceğin planlarını da yapıyor. Yaz transfer döneminde yıldızları kadrosuna katan Sarı- Lacivertliler, potansiyeli olan genç oyuncuları da yakından takip ediyor ve performansları mercek altına alıyor.
Birçok eksik nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Beşiktaş Teknik Direktörü, Necip ve N'Sakala'dan gelecek haberi bekliyor. Altyapıdan Serdar Saatçi'yi de idmanlara alan Yalçın, gerekirse Atiba ya da Souza'yı defansa çekecek.