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aksam.com.tr
  • 14 Kasım 2020 Cumartesi 11:30
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Dünya şampiyonu atlet Elijah Manangoi'ye 2 yıl men cezası

Dünya şampiyonu atlet Elijah Manangoi'ye 2 yıl men cezası

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Erkekler 1500 metrede 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın altın madalyalı ismi Elijah Manangoi, doping testlerini kaçırdığı gerekçesiyle 2 yıl men cezası aldı.

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, bir yıl içinde bulunabilirlik bildirimi kuralını 3 kez ihlal ettiği için temmuz ayında yarışmalardan geçici olarak men edilen Manangoi, 22 Aralık 2019'dan itibaren 2 yıl atletizm faaliyetlerine katılamayacak.

27 yaşındaki Kenyalı atlet böylece pandemi nedeniyle 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı da kaçıracak.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) bulunabilirlik bildirimi kuralı doğrultusunda, sporcuların doping kontrolü için yerlerinin bulunabilmesi amacıyla güncel bilgileri sağlamaları ve çağrıldıkları takdirde test için hazır bulunmaları gerekiyor.

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