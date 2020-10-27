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aksam.com.tr
  • 27 Ekim 2020 Salı 11:46
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Dünya şampiyonluğu için samanlıkta antrenman yapıyor

Dünya şampiyonluğu için samanlıkta antrenman yapıyor

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AA

Muaythai sporunda Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu bulunan sporcu Mehmet Ali Meriç, hayvancılık yapan ailesine destek olurken köydeki evlerinin samanlığında antrenman yaparak dünya şampiyonluğu için ter döküyor.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 5 yıl önce tanıştığı muaythai sporuna kendisini adayan 19 yaşındaki Mehmet Ali Meriç, Güven Gücü Spor Kulübü adına katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceler elde etti.

Antalya'da geçen yıl düzenlenen Uluslararası Muaythai Şampiyonası'nda büyükler 75 kilo kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşan genç sporcu, yeteneğiyle otoritelerin dikkatini çekiyor.

Ailesinin hayvancılık işine de yardım eden Mehmet Ali, antrenmanlarını sıklaştırmak için köydeki evlerinin samanlığına kum torbası ve spor aletleri getirdi.

Burada adeta küçük bir "salon" oluşturan Mehmet Ali, 2021 yılında Tayland'da düzenlenecek Muaythai Dünya Şampiyonası'nda en büyük hayali olan dünya şampiyonluğuna ulaşmak için antrenmanlara başladı.

AA muhabirine açıklama yapan genç sporcu, muaythai sporuna tutkuyla bağlı olduğunu, karşısına çıkan engellere rağmen yılmadan çalıştığını ifade etti.

Mehmet Ali, dünya şampiyonu olabilmek için sadece spor kulübünde çalışmanın yetmeyeceğini aktararak, şunları kaydetti:

Babam hayvancılıkla uğraşıyor. Ailece kendisine yardım ediyoruz. Hayvanların yemlenmesi, sağımı, aşılanması gibi işlerde babama yardım ediyorum. Sabahları 2 saat antrenman yapıyorum. Akşam köydeki işlerimiz bitince ücretsiz eğitim aldığımız Güven Gücü Spor Kulübüne gidip hocalarım eşliğinde 2 saat daha çalışıyorum.

Zorlu hayat koşullarının kendisini yıldırmadığını belirten genç sporcu, "Kendim için çabalıyorum bunun haricinde ülkem adına daha fazla çabalıyorum ve bunu düşündüğümde çok hırslanıyorum. Tüm antrenmanlarımdaki hedefim dünya şampiyonasında al bayrağımızı dalgalandırmak, bunun için hazırlanıyorum ve başaracağıma da inanıyorum." diye konuştu.

Mehmet Ali Meriç, muaythai sporuyla gençlerin düzenli çalışması ve şampiyonluğa inanmaları gerektiğini belirterek, sporcuların sosyal hayatlarından ödün vermeleri gerektiğine vurgu yaptı.

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