Dünya Sağlık Örgütü'nden Süper Lig açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in liglerin başlayacağı tarih olarak 12 Haziran'ı açıklamıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nden de Türkiye'de ve Almanya'da liglerin başlamasına ilişkin bir açıklamada geldi. DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan,"Başlıca organizasyonlar veya bir faaliyetin devam edip etmeyeceğine dair biz bir karar almıyoruz." ifadelerini kullandı.Maçların seyircili veya seyircisiz oynanması konusunda net yorum yapmayan Ryan, yeniden başlayacak liglerde futbolcu ve futbol çalışanlarının güvenliğinin önemli olduğunun altını çizerek, "Liglerin başlayacağı ülke federasyonları veya hükümetlerin talepte bulunması halinde özel risk yönetimi tavsiyelerinde bulunmaya hazırız. Türkiye ve Almanya için, risk yönetimi önlemlerinin ne şekilde uygulandığına dair özel bilgiler almamız gerektiğini düşünüyorum." dedi. Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin 12-13-14 Haziran tarihinde başlayacağı duyurulmuştu.
Semih Yuvakuran, Galatasaray'la köprüleri attiğı o görüşmeyi AKŞAM'a anlattı: “Selçuk Uygur, ‘Bu odadan çıkarsan bir daha giremezsin' dedi. Ben de ‘Bir daha buraya gelirsem şerefsizim' dedim. Hüngür hüngür ağlayarak Beyoğlu sokaklarında yürümeye başladım. Arkamda yüzlerce gazeteci. Kadınlar beni çevirip, ‘Hangi fi lmde oynuyorsun' diye soruyordu.”
Gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Bjelica ile görüştüğünü, 2022 yılına kadar sözleşme teklif ettiğini ve yıllık da 2 milyon euro ücret önerdiğini yazdı.
Sağ bek transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Atletico Mineiro ile anlaşan Mariano ile Şener Özbayraklı ve Martin Linnes ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, ilk tercihi olan Omar Elabdellaoui ile anlaşamadı. Bunun üzerine Cimbom, B planını devreye soktu ve milli futbolcu Nazım Sangare için tekrar harekete geçti. 25 yaşındaki sağ bek, Antalyaspor ile anlaşılması halinde pazarlık yapmadan Galatasaray forması giymeye hazır.
Fenerbahçeli oyunculara Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio ısrarını sürdürürken yıllık ücreti 5 milyon Euro'yu aşan Kruse'ye de Almanya'dan Wolfsburg talip oldu.
Trabzonspor Yönetimi'nin hiçbir endişesi yok. Öyle ki Estudiantes'in Sosa'ya 800 bin Euro yıllık ücret teklif ettiği öğrenildi. Fırtına'nın önerdiği rakam ise 2 milyon Euro civarı.
Galatasaray'ın eski yıldızları Claudio Taffarel ve Felipe Melo, Sarı-Kırmızılılara 2002 doğumlu golcü futbolcu Talles Magno'yu önerdi. Cimbom, Mario Jardel'den de transfer için fikir alacak. Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Magno'nun şu anki piyasa değeri 4,5 milyon Euro.
Fenerbahçe'nin büyük oranda anlaşma sağladığı teknik direktör Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertlilerdeki transfer listesini hazırladı bile. Hırvat teknik adam; sol kanat Mislav Orsic, sol bek Dario Melnjak, sağ bek Josip Juranovic ve stoper Emir Dilaver'in transfer edilmesini istiyor.