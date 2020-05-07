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aksam.com.tr
  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 09:41
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  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 09:41

Dünya Sağlık Örgütü'nden Süper Lig açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü'nden Süper Lig açıklaması

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Dünya Sağlık Örgütü'nden liglerin başlaması kararıyla ilgili flaş açıklama.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in liglerin başlayacağı tarih olarak 12 Haziran'ı açıklamıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nden de Türkiye'de ve Almanya'da liglerin başlamasına ilişkin bir açıklamada geldi. DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan,"Başlıca organizasyonlar veya bir faaliyetin devam edip etmeyeceğine dair biz bir karar almıyoruz." ifadelerini kullandı.Maçların seyircili veya seyircisiz oynanması konusunda net yorum yapmayan Ryan, yeniden başlayacak liglerde futbolcu ve futbol çalışanlarının güvenliğinin önemli olduğunun altını çizerek, "Liglerin başlayacağı ülke federasyonları veya hükümetlerin talepte bulunması halinde özel risk yönetimi tavsiyelerinde bulunmaya hazırız. Türkiye ve Almanya için, risk yönetimi önlemlerinin ne şekilde uygulandığına dair özel bilgiler almamız gerektiğini düşünüyorum." dedi. Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin 12-13-14 Haziran tarihinde başlayacağı duyurulmuştu.

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