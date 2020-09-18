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  • Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi'nde İçmeler ve Gökçe etapları başladı
  • 18 Eylül 2020 Cuma 21:15
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Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi'nde İçmeler ve Gökçe etapları başladı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi'nde İçmeler ve Gökçe etapları başladı

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AA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. yarışı Türkiye Rallisi'nde İçmeler ve Gökçe etaplarında mücadele başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesine alınan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi'nde pilotlar, ilk olarak denizle doğanın bir arada olduğu 13,90 kilometrelik İçmeler etabında yarıştı.

İçmeler etabı pilotların sürüş becerilerinin ön plana çıktığı çok hızlı ve teknik parkurlardan oluşuyor.

Etabın en tepe noktasında pilotlar çok hızlı bir bölümle karşılaşıyor. Bu etap aynı zamanda arka plandaki manzara, panoramik, dinamik ve pan çekimler için ideal bir parkur olma özelliği taşıyor.

11,32 kilometrelik Gökçe etabında ise yoğun ormanlık alanda pilotlar teknik ve hızlarını, kıvraklıklarını test etti.

Etap sınırlı perspektif ve görüş mesafesine sahip. Bu etapta fotoğrafçılar aynı zamanda ralliyi gün batımında çekme fırsatı yakalıyor.

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