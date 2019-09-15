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  3. Dünya Kupası'nda bronz madalya Fransa'nın!

Dünya Kupası'nda bronz madalya Fransa'nın!

Dünya Kupası'nda bronz madalya Fransa'nın!

Dünya Kupası 3.lük maçında Fransa, Avustralya'yı 67-59 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında Avustralya'yı 67-59 yenen Fransa, bronz madalya kazandı.

Avustralya, ilk çeyreğini 16-11 önde bitirdiği mücadelenin devre arasına 30-21'lik skorla üstün girdi.

Üçüncü çeyreği de 46-42 önde kapatan Avustralya, son periyotta üstünlüğünü kaybetti. Bir ara 15 sayı geriye düşen Fransa, son periyodun başında ilk kez öne geçtiği mücadeleden 67-59 galip ayrılarak turnuvada 2014'ten sonra ikinci defa bronz madalyanın sahibi oldu.

Fransa'nın Fenerbahçe Bekolu basketbolcusu Nando De Colo, 19 sayıyla galibiyette ön plana çıktı. Avustralya'da Joe Ingles'ın 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

(AA)

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