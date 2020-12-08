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  • Dünya Kupası elemeleri 2022 grupları: Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin rakipleri kimler?
  • 08 Aralık 2020 Salı 14:43
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Dünya Kupası elemeleri 2022 grupları: Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin rakipleri kimler?

Dünya Kupası elemeleri 2022 grupları: Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin rakipleri kimler"

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Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerinde rakipleri belli oldu. 2022 yılından Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası Elemeleri, Kasım ayında yapılacak. İsviçre'nin Zürih şehrinde gerçekleşen elemeler sonrası birçok kişi Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin rakipleri kimler? sorusu gündemde yer aldı. Dünya Kupası elemelerine dair detaylar sizlerle...

Dünya Kupası 2022 elemeleri İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleşti. Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerinde rakipleri de belli oldu. A Milli Futbol Takımı karşılamaya G Grubu'ndan katılacak. 2022 yılından Katar'da yapılacak olan Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerinde rakipleri kimler? Dünya Kupası 2022 elemeleri maç tarihleri sizlerle...

TÜRKİYE 'NİN DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE RAKİPLERİ KİMLER?

Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerinde rakipleri belli oldu. Kura çekimi sonunda Türkiye, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti.

DÜNYA KUPASI 2022 ELEMELERİ MAÇ TARİHLERİ

1. Maçlar: 24-25 Mart 2021

2. Maçlar: 27-28 Mart 2021

3. Maçlar: 30-31 Mart 2021

4. Maçlar: 1-2 Eylül 2021

5. Maçlar: 4-5 Eylül 2021

6. Maçlar: 7-8 Eylül 2021

7. Maçlar: 8-9 Ekim 2021

8. Maçlar: 11-12 Ekim 2021

9. Maçlar: 11-13 Kasım 2021

10. Maçlar: 14-16 Kasım 2021

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki gruplar şöyle:

A Grubu: Portekiz, Sırbistan, İrlanda, Lüksemburg, Azerbaycan

B Grubu: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova

C Grubu: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya

D Grubu: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek, Kazakistan

E Grubu: Belçika, Galler, Çekya, Belarus, Estonya

F Grubu: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova

G Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık

H Grubu: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs Rum Kesimi, Malta

I Grubu: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino

J Grubu: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Lihtenştayn

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