A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, Denizbank ile imzalanan sponsorluk anlaşması öncesi gelecek için umutlu mesajlar verdi. Güneş, "Euro 2020'de inşallah ilk 3'e gireriz" derken; Özdemir, "Dünya klasmanında ilk 10 hedefimize adım adım ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Denizbank arasında sponsorluk anlaşması düzenlendi. Toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş ile kaptan Emre Belözoğlu ve Denizbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Hakan Ateş katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, sponsorluk imzalanmadan önce yaptığı konuşmada, "Fedarasyonumuz gelirlerini daima artırdı. Devletimizin desteğiyle birlikte uluslararası başarılarımızın yolu açıldı. Değerli hocamız Şenol Güneş ile yaşadığımız 2002 Dünya Kupası 3.'lüğünden sonra Euro 2008 yarı final ve 2020 Avrupa şampiyonası finallerine 5. kez katılacağız. Dünya klasmanında ilk 10 hedefimize adım adım ilerliyoruz. A Milli Takımımız, teknik direktörümüz, teknik ekibimiz, sponsorlarımız, Türk halkının ortak sinerjisiyle bu yaza damga vuracağına yürekten inanıyoruz. Bu birlik ve beraberlik bizi Euro 2020'de başarıya taşıyacak, sonrası için de yüreklendirecektir" dedi.

Transfer dönemindeki süreçle ilgili yarın yapacağı basın toplantısını işaret eden Nihat Özdemir, "Hepiniz davetlisiniz. Lisans kurulunun verdiği kararlar ve 1. transfer dönemini başarılı bir şekilde atlattık. Detayları yarın vereceğim." demekle yetindi.

TFF'nin en başarılı birimi Milli Takım mı? sorusuna ise Özdemir, "Her dönemin milli takımına başarılı derim. Ogünkü şartlarla, rakiplerin durumuna göre gerekli mücadeleyi vermişler. 2002, 2008... İnşallah o dönemleri yakalarız. Bu milli takımla kendi sahamızda gol yemedik. Fransa'ya gittik ki; son dünya şampiyonu takımla 1-1 berabere kaldık. Gruptan daha 1 maç kala çıktık. Başarılı bir şekilde devam ettik. Esas başarıyı inşallah finallerde göstermemiz lazım. Gruplardan sonra daha da yürümemiz lazım. Hedeflerimiz var. İnşallah birlikte yürürüz" yanıtını verdi.

İSTİFA SÖYLEMLERİNE ÜSTÜ KAPALI NOKTA

"Ne kadar sponsorluk gelirine ulaştınız?" sorusunu rakam vermeden yanıtlayan Özdemir, "Rakam vermem; ancak rekor kıracağımızı söyleyebilirim hem TL hem dolar bazında. Daha bir çok sponsorluk anlaşmasını yakın zamanda açıklayacağız. Önemli görüşmelerimiz var. daha bir çok konuda önemli müjdeler vereceğiz." ifadelerini kullanarak bir anlamda son günlerdeki istifa söylentilerine nokta koydu.

Yayın haklarından TFF'nin payının düşürüldüğünün hatırlatılması için de TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Yayın haklarından futbol federasyonumuzun aldığı pay yüzde 12'ydi. Aldığımız kararla futbol takımlarına daha fazla destek olsun diye yüzde 8'den feragat ettik. 4'e düştük. Bu 40 milyon Dolar ediyor. Diğer gelirlerle bu açığımızı başka şekilde kapatmak istiyoruz. Geçmiş yönetimde yönetim kurulu üyesi değildim, kulüplerin isteğiydi. Bütün kulüplerimiz sadece Süper Lig değil diğer kulapler de rahatlasın diğe o kolüplere yüzde 8 payıımızı dağıttık. Allah bize de yardım ediyor. Gruptan çıktık. Bunun da getireceği ilave sponsorluklarla o açığımızı kapatacağız" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH İLK 3'E GİRERİZ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ise taraftardan destek beklediğini vurgularken, başarılı olmak için yola çıktıklarını söyledi. Güneş şöyle konuştu,

"Herkese günaydın. Esasında bu toplantılarda konuşma yapmamak için geliyoruz. Futbol endüstrisi çok büyük bir iş yeri oldu. Hepimizin alanları değişti. Futbolu da ekonomi ilgilendiriyor. Ama bizim işimiz futbol. Futbolun içinde 53 yıl geçti. Mesleğimiz bu ama paranın gelmesi de sevindiriyor. Futbol güzel bir meslek. Ancak en güzel şey şu ambians. Yönetim kurulunda olanlar, çalışanlar ve medya çalışanları var. Bu kalabalığı 2002 Dünya Kupası yarı finali öncesi görmüştüm. Çalıştığınız insanları dikkatlice seçin diyoruz. Onlar ne kadar iyi olursa siz de o kadar iyi olursunuz. Bizim de eksiği paraydı.

Küresel bir başarıya ihtiyaç var. Bu marka için de bizim için de geçerli. Sponsorların kaliteli olması da bizi zenginleştiriyor. Dünya Kupası'na giderken yanımızda fazla kişi yoktu. Dönüştü kalabalık bir grup bizi karşıladı. Avrupa Şampiyonası önemli ama Dünya Kupası da önemli. Bu çocuklar çok karakterli, yetenekli. En iyisini yapacaklar. Oyuncularımızın desteğe ihtiyacı var. Onu da halkımızın vereceğini düşünüyorum.

"İNŞALLAH EURO 2020'DE İLK 3'E GİRERİZ"

Euro 2020'de tıpkı 2002 Dünya Kupası'nda olduğu gibi açılış maçı oynayacağız. İnşallah ilk 3'e gireriz. Zaman zaman kaos var ama her şeyin üzerinde Türk Milli Takımı var. Herkesin sorumluluk duyduğu bir düzen bekliyoruz. Dünya Kupası'na giderken yalnızdık. Bugün hep birlikteyiz, bu yüzden bir korkum da var. Beklentiler yüksek. Biz en iyisini yapacağız ama asıl hedefimiz Dünya Kupası. Ülke adına yeni bir şeyler sunmak istiyoruz."

EMRE BELÖZOĞLU'DAN AİLE ORTAMI VURGUSU

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Emre Belözoğlu, ise aile olabilmek çok önemli ve değerli derken, "Bizler TFF ile Türk futbolu için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Son dönemde yakaladığımız başarının bence en önemli sebebi içeride oluşturduğumuz samimi ortamdı. Sayın başkan önderliğinde hocamız ve oyuncularla büyük bir aileyiz. Bunun içinde sponsorlar ve medya var. İnşallah, beraber gittiğimiz bu turnuvada başarılı bir şekilde döneriz" ifadelerini kullandı.

Sponsorluk anlaşmasının detaylarıyla ilgili fazla bilgi vermeyen Denizbank Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ateş, "TFF'ye çok talipli olduğunu biliyorum. Bu konuda sayın başkanın kapısını aşındırdım. Karşılığını kendi çapımızda vermeye çalıştık. Milli takıma ne versek az. İnşallah başarılara vesile olur. 1998'den bu yana gerek kulüplerin halka açılması, gerek tüm bankacılık alanlarında tüm kulüplerle yoğun çalışmamız var. Ülkeme inanıyorum. Spora inanıyorum. Üstün nitelikli federasyonumuzun yanısıra çok özellikli bir baş çalıştırıcımız, oyuncularımız var. Türk gençliğinin nesiller boyu sporla gelişmesi için her şeyden önce yurtsever olarak mutlu olacağız" dedi.

Karşılıklı hediye takdimiKonuşmaların ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, sponsorluk sözleşmesinin imzaları atıldı. Törende Nihat Özdemir, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Tanju Kaya'ya A Milli Takım forması hediye etti. Hakan Ateş de Nihat Özdemir, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan ve Şenol Güneş'e hediye takdiminde bulundu. İmza töreni toplu fotoğraf çekimleri ile sona erdi.