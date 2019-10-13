Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek altın madalya kazandı. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli kaç yaşında? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Şampiyon olduğu maç sonrası gözyaşlarına tutamayan Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

Busenaz Sürmenli 26 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya geldi. Trabzon'da yaşayan Sürmeneli 10 yaşında spora başladı. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Busenaz, 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang ile karşı karşıya geldi.

Üç rauntta da sergilediği üstün performansla rakibini mağlup eden milli sporcu, podyumun zirvesine çıktı.

Şampiyon olduğu maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

21 yaşındaki milli sporcu kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Busenaz Sürmeneli hakkında diğer bilgiler:

Haftada 16 saat spor yapıyor

İdolü Vasly Lomachenko

Yıldız ve Genç Bayanlar Dünya birinciliği

Spora başlayanlara tavsiyesi; "Siz başlayın spor sizi bırakmaz"