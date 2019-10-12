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  3. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Elif Güneri adını finale yazdırdı

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Elif Güneri adını finale yazdırdı

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Elif Güneri adını finale yazdırdı

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda ringe çıkan Elif Güneri, Vietnamlı rakibini mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Rusya'da devam eden Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda ringe çıkan milli sporcu Elif Güneri, finale yükseldi.     

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'nin ardından Elif Güneri de adını finale yazdırdı.     

81 kilo yarı final müsabakasında Vietnamlı Huong Ngyuen Thi'yi mağlup eden Elif Güneri, şampiyonada finale yükselen üçüncü milli sporcu oldu.  

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