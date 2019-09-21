Taha Akgül final maçı kaçta? Dünya Güreş Şampiyonası 2019 ne zaman?

Dünya Güreş Şampiyonası 2019 ne zaman? sorusu arama motorunda güreş severler tarafından merak ediliyor. Milli gururumuz Taha Akyol finale adını yazdırdı. Akyol, yarı finalde Çinli Zhiwei Deng'e ilk devrede 5-0 üstünlük kurdu ve ikinci devre de bunun avantajıyla güreşip puan bile vermeden finale çıktı.Taha Akgül final maçı saat kaçta, ne zaman? diye merak ediliyor. İşte yanıtı..

DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI 2019 NE ZAMAN?

Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kg'da Taha Akgül bu akşam Gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin kesin saati ise henüz bilinmiyor.

TAHA AKGÜL KİMDİR,NERELİ?

22 Kasım 1990'da Sivas'ta doğan Türk serbest güreşçi Taha Akgül, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde beden eğitimi öğrencisidir. Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusu olan Taha Akgül, 2012’de 40. kez gerçekleştirilen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

2012’nin mart ayında Sırbistan'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kilo serbest kategoride altın madalya kazanan Taha Akgül, 2012’deki Olimpiyat Oyunları'nda Türk bayrağını gururla taşıdı.

2014 VE 2015’TE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

2014’te Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kilo serbest dalında altın madalyanın sahibi olan Taha Akgül, Özbekistan'da gerçekleştirilen 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakalarının ardından finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup ederek dünya şampiyonu olup altın madalya kazandı. Akgül, 2015’te düzenlenen Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalyaya ulaştı.

2’NCÜ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

2015’te Las Vegas'ta gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kilo serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov karşısında 10-0’lık üstünlük kurarak ikinci dünya şampiyonluğuna ulaşan Taha Akgül, 2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Akgül, bu kapsamda 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya erişen ilk sporcu olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı.