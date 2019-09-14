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  3. Dünya Falcao'yu konuşuyor! 'Hikayesi büyüleyici başladı'

Dünya Falcao'yu konuşuyor! 'Hikayesi büyüleyici başladı'

Dünya Falcao'yu konuşuyor! 'Hikayesi büyüleyici başladı'

Galatasaray'ın yaz döneminde transferi için yoğun çaba sarf ettiği Radamel Falcao, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı ilk maçta ilk golünü attı. Falcao'nun performansı dünya basınında da geniş yer buldu. İşte dış basında Falcao yorumları...

Calciomercato: “Falcao, Galatasaray formasıyla ilk maçında golünü attı. Falcao'nun golü 3 puanı getirdi ve Galatasaray bu skorla 3 puanın sahibi oldu.”

AD (Netherlands): "Falcao, Galatasaray maçında ilk golünü attı. Golde şanslıydı. Şutu Ben Youssef'e çarparak yön değiştirdi. Binlerce Galatasaray taraftarı Falcao'nun ilk maçını bekledi ve dolu tribünler önünde Falcao, 89. dakikada alkışlarla kenara geldi."

A Bola: “Falcao ve Quaresma karşı karşıya geldi. Galatasaray, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Falcao, ilk maçında Galatasaray'a 3 puanı getiren isim oldu.”

Marca (Colombia): "Büyüleyici hikaye. Büyülü şeylerden etkilenen oyuncular vardır. Falcao da onlardan biri. Galatasaray ile olan hikayesi büyüleyici başladı ve golle devam ediyor."

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