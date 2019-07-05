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  3. Dünya devleri, Fenerbahçeli Bekir Akın'a talip oldu

Dünya devleri, Fenerbahçeli Bekir Akın'a talip oldu

Dünya devleri, Fenerbahçeli Bekir Akın'a talip oldu

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Bekir Akın için Inter, Sporting Lizbon, Le Havre ve Bologna'nın devrede olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe altyapısında forma giyen Bekir Akın, Inter, Sporting Lizbon, Le Havre ve Bologna'nın transfer takibine girdi. Fenerbahçe'de oynadığı maçlar ile dikkatleri üzerine çeken Bekir Akın, Beşiktaş derbisinde 70 metre top sürerek yaptığı asist sonrası adını duyurmuştu.

İtalyan basınından Sport Face'in haberine göre Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Bekir Akın, İtalya'dan Inter, Bologna, Portekiz'den Sporting Lizbon ve Fransa'dan Le Havre kulüpleri tarafından izlemeye alındı.

INTER, BEKİR AKIN'I TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Inter'in 2002 doğumlu futbolcuyla yakından ilgilendiği ifade edilirken, Bekir Akın top sürme yeteneği yüksek ve çok hızlı bir sağ kanat olarak lanse edildi.

İtalya Serie A ekibi Inter'in bu transfer için Bologna ile yarışacağı kaydedildi. İtalyan takımlarının yanı sıra Sporting Lizbon ve Le Havre'nin de Bekir Akın'ı takip ettiği belirtildi.

(Futbol Arena)

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