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aksam.com.tr
  • 24 Ekim 2020 Cumartesi 16:35
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Dünya çapındaki dağ bisikleti yarışına Türkiye ev sahipliği yapacak

Dünya çapındaki dağ bisikleti yarışına Türkiye ev sahipliği yapacak

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İHA

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) takviminde yer alan en prestijli organizasyonlardan ‘2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası' Türkiye'de düzenlenecek.

Dünyanın en presjtijli dağ bisikleti yarışlarından biri olarak değerlendirilen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’nın 25 Ekim tarihinde ilk defa Türkiye’de düzenleneceği belirtildi. Sakarya’da gerçekleşecek yarışa 30 ülkeden 150’nin üzerinde sporcu katılacak. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nin ev sahipliği yapacağı yarışta dünya şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Tiago Ferreira da pedal çevirecek.

“HEDEFİM EN İYİLER ARASINDA YER ALMAK’’

Sakarya’daki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nin ev sahipliği yapacağı organizasyonda dünya şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Tiago Ferreira da mücadele verecek. Ferreira, yarış öncesi şöyle konuştu: “Fiziksel ve çok hızlı bir yarış olacağını düşünüyorum. Pistin kendisi sporculara doğal seleksiyon uygulayacaktır. Yarış için mental hazırlık gerçekleştirmedim. Hepimiz bu tarz müsabakalara alışkınız. Zorlu bir yarış olacak ama mental olarak diğer müsabakalardan farkı yok. Hedefim en iyiler arasında yer almak. Elimden gelenin en iyisini yapacağım” ifadesini kullandı.

120 kilometrelik parkurda yarışın 5 saat sürmesi bekleniyor.

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