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aksam.com.tr
  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 15:30
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  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 15:30

Dünya 8 numarası Berrettini, Avustralya Açık'ta elendi

Dünya 8 numarası Berrettini, Avustralya Açık'ta elendi

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Dünya 8 numarası Matteo Berrettini, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na veda etti.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 8 numaralı seribaşı Matteo Berrettini, Tennys Sandgren'e 3-2 yenilerek 2. turda elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 3. gün sabah seansındaki tek erkekler 2. tur maçında, Berrettini ile dünya 100 numarası Sandgren karşılaştı.

2018'de ilk kez ana tabloda mücadele ettiği Avustralya Açık'ta çeyrek finale çıkan Sandgren, yaklaşık 3,5 saat süren mücadeleyi 3-2 (7-6, 6-4, 4-6, 2-6, 7-5) kazanarak bir sürprize daha imza attı.

Kadınlar dünya sıralamasının 54. basamağındaki Carla Suarez Navarro da 11 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka'yı 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek rakibini ilk turda saf dışı bıraktı.

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