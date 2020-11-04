Düdükler eksik olmadı

AKŞAM Özel Haber

Şafak Gözmen

7 haftası geride kalan ligde penaltılar ve kartların yoğunluğu gözlerden kaçmadı. Hakemler, bugüne kadar kritik kararlara imza attı. Ligde lehine en çok penaltı çalınan takımlar Fenerbahçe ve Karagümrük oldu. Antalyaspor ise gördüğü 4 kırmızı kartla zirveye çıktı!

Süper Lig’de zirve yarışı devam ederken hakem kararları her sezon olduğu gibi bu yıl da en çok konuşulan konuların başında geldi. Futboldaki en kritik iki karar olan penaltı ve kırmızı kartları sizler için derledik. Maç fazlasıyla zirvede bulunan Fenerbahçe, 4 penaltıyla ligde lehine en çok penaltı çalınan takım konumunda bulunuyor. Bir başka İstanbul temsilcisi Karagümrük için de hakemler 4 kez beyaz noktaya gitti.



RAKİPLER KIRMIZI GÖRMEDİ

Fenerbahçe aleyhine ise 3 kez penaltı verildiği gözlendi. Sarı-Lacivertliler’in kırmızı kart oranı da neredeyse dengede... Sarı Kanarya’ya 2 kırmızı kart çıkarken rakipleri 3 kez eksik bırakıldı. Fenerbahçe’nin aleyhine çıkarılan kırmızılar, maçların son dakikalarında gösterildi. Ezeli rakip Galatasaray, 7 hafta sonunda 3 penaltı kullanırken, aleyhine 1 kez düdük çalındı. 2 kez eksik kalan Aslan’ın rakipleri, kırmızı görmedi.

TRABZONSPOR’UN KÖTÜ REKORU

Ligin en agresif ekibi olarak Antalyaspor öne çıkıyor. Akdeniz temsilcisi, bu haftaya kadar tam 4 kez kırmızı kart gördü. Trabzonspor ise aleyhine çalınan penaltılarda rakipsiz! Bordo-Mavililer, rakip ceza alanında hiç beyaz noktayı göremedi. Ancak rakipleri tam 4 kez penaltı kullandı. Bordo-Mavili takım, son yılların en kötü istatistiğine böylece imza attı. Beşiktaş ise lehte ve aleyhte kararlarda çok daha dengeli gözüktü.