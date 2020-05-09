DSÖ'den spor etkinlikleri için kılavuz

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Tıp ve Bilim Komisyonu ile gerçekleştirilen istişare sürecinin ardından DSÖ, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı üzerindeki etkilerini dikkate alarak, kitle katılımlı etkinlikler düzenleyecek spor federasyonları için tavsiyeler içeren bir kılavuz hazırladı.
Kılavuz, düzenlenecek etkinlikler öncesi ve sırasında göz önünde bulundurulması gereken temel faktörleri, ana sorunları ve koronavirüsün olası etkilerinin hafifletilmesine yönelik önlemleri içeriyor.
Galatasaray, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Caner Erkin ile dirsek temasına başladı. Üç sol bek Martin Linnes ve Yuto Nagatomo, Emre Taşdemir ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılı yönetim, 3 sol bekin yerini Caner ile yedeklemeyi planlıyor.
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Florin Andone için Rangers ve Celtic'in devrede olduğu belirtildi.
Yeni teknik direktörünü belirlemek adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, daha önce bir görüşme gerçekleştirdiği Nenad Bjelica'nın takımın başına geçmesi konusunda son aşamaya geldi.
Beşiktaş kulübü yaptığı açıklamada bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında korona virüs tespit edilen Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Süper Lig kulüpleri, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.
Bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüse rastlanan Beşiktaş, Pazartesi günü yapılacak antrenmanı iptal etti.