Drogba'ya oy yok!

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı orona virüsü (Covid-19) salgını Galatasaray'ın transfer stratejisini değiştirdi. Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt üçlüsü ile Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan'ı bonservissiz kadrosuna katmaya hazırlanan Aslan, listesine Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'i de ekledi.

Bruma'nın menajerinden Galatasaray açıklaması Bruma'nın menajerinden Galatasaray açıklaması Yeniden Galatasaray'a dönme ihtimali olduğu iddia edilen Bruma'nın menajeri somut bir gelişme olmadığını söyledi.

İlginç istatistik! Listede sadece Burak var İlginç istatistik! Listede sadece Burak var Süper Lig'de geride kalan 26 haftada gol krallığı yarışı büyük bir rekabete sahne olurken yerli isimlerden sadece Burak Yılmaz listeye girebildi. Sörloth'un ilk sırada yer aldığı gol krallığı yarışına yakından bakalım.

İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Dönüyor... İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Dönüyor... Sakatlığı nedeniyle kadro dışı kalmasına rağmen beklenenden çok daha hızlı iyileşen Luyindama, Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk transferi olacak.

Galatasaray'da Nagatomo için karar verildi Galatasaray'da Nagatomo için karar verildi Sarı-Kırmızılılar, sezonun ikinci yarısında ismi TFF listesine bildirilmeyen Nagatomo ile sezon sonunda yolları ayıracak.

Koronavirüs futbola yeni bir kural katıyor Koronavirüs futbola yeni bir kural katıyor Koronavirüs ile mücadele kapsamında radikal kararlar gündeme gelmeye devam ediyor.