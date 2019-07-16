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Drogba'dan Senegal'e şampiyonluk tüyosu

Drogba'dan Senegal'e şampiyonluk tüyosu

Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, Senegal Milli Takımı'nın 2019 Afrika Uluslar Kupası finalinde karşılaşacağı Cezayir'i yenmesi için "kale önünde öldürücü darbeyi vurması gerektiğini" söyledi.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen 41 yaşındaki Drogba, Mısır’ın Time Sport kanalına yaptığı açıklamada, finalin zorlu geçeceğini belirterek, "Konsantrasyon ve deneyim kritik olacak. Bence bu alanlarda daha fazla varlık gösteren takımın kazanma şansı çok daha fazla." ifadelerini kullandı.

Senegalli oyuncuların gol bulmakta zorlanmasının endişe verici olduğunu dile getiren Drogba, "Senegal, savunmasındaki bazı hataları düzeltmeli. Umarım Senegal ilk maçındaki yenilgisinden dersler çıkarmıştır. Senegal, kale önünde öldürücü darbeyi vurmalı. Çok fazla gol kaçırdılar, bunu düzeltmeliler." değerlendirmesinde bulundu.

 

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