Drogba'dan Fransızlara 'aşı' tepkisi

Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Afrika bir test laboratuvarı değildir. Bu alçaltıcı ve ırkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Afrikalıların kobay olarak görülmesinin "iğrenç" olduğunu belirten Drogba, Afrikalı liderlerin vatandaşlarını koruması gerektiğini kaydetti.
Drogba, "Dünya ekonomisine darbe vuran ve nüfusu kırıp geçiren bu çılgın virüsten kendimizi kurtaralım." ifadesini kullandı.
Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü (INSERM) Araştırma Direktörü Camille Locht ile Cochin Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Jean Paul Mira'nın, bir televizyon kanalında "Kovid-19 aşısının Afrika'da denenmesini" önermesi tepki çekmişti.
Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, bir Fransız televizyonunda yer alan "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Afrika'da denenebileceği" yönündeki ifadelere tepki gösterdi.
Medipol Başakşehir üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, Avrupa Kulüpler Birliği (UEFA-ECA) ve Avrupa Profesyonel Futbol Liglerinin (EPFL) kurum ve kulüplere bir mektup göndererek, ligler tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağını belirttiğini açıkladı.
Kulüpler Birliği Vakfı, gündeme dair konuları görüşmek amacıyla yarın video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirecek.
Koronavirüs sebebiyle ertelenen liglerin akıbetinin ne olacağı merak konusu... Bu konuda Hollanda'dan bir son dakika açıklaması geldi. Hollanda'nın önde gelen üç kulübü Ajax, PSV ve AZ Alkmaar ligde kalan maçların oynanmaması gerektiği yönünde ortak görüş bildirdi.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, koronavirüs salgını nedeniyle futbol dünyasında yaşanan sıkıntıların çözümüyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Trabzonspor ile yollarını ayıran Nijeryalı futbolcu Obi Mikel, Brezilya'nın Botafogo takımıyla transfer görüşmesi yapıyor. İşte Mikel'in menajerinin açıklamaları...
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin şu anki haliyle tescil edilmesinin adil olmayacağını savunarak, "En mantıklısı geç bile olsa kalan sürenin oynatılması" dedi.