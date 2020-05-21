Drogba: İnananlar kazanır

Drogba, Şampiyonlar Ligi finalini nasıl kazandıklarının hikayesini anlattı. Juan Mata ile arasında geçen ilginç diyaloğu ilk kez açıkladı. ‘İnananlar kazanır' mesajı verdi.

AKŞAM

Galatasaray’ın efsane golcüsü Didier Drogba, 8 yıl önce Chelsea forması altında kazandıkları Şampiyonlar Ligi kupasının hikayesini anlattı: “Finalden üç ay önce Juan Mata’ya ‘Lütfen maestro! Şampiyonlar Ligi’ni kazanmama yardım et. Bu kupayı hiç kazanmadım, bu yüzden kazanmamıza yardım edecek kişi olduğuna inanıyorum. Kazanırsak sana bir hediye bile vereceğim’ dedim. Bayern Münih ile oynanan fi nal maçının son dakikasında ise Mata tahmin ettiğim o köşeye ortayı yaptı. Ve gerisi tarih… İnananlar kazanır” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE 4 KUPA KAZANDI

Başarılı oyuncu Galatasaray’da oynadığı 1,5 sezonda 53 maçta 20 gol attı. Drogba, Galatasaray formasıyla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa ve 1 Emirates Kupası kazandı.

TAM BİR KUPA CANAVARI

Drogba, Chelsea’de 4 lig, 4 Federasyon Kupası, 3 lig, 2 Community Shield ve bir UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdı.