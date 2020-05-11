Dresden maça çıkamıyor

Dynamo Dresden'de iki oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Takım 14 gün karantinaya alınacak. Dresden 2 maçı kaçıracak. Lig planında ise değişiklik yok.

AKŞAM

Almanhya 2. Ligi ekibi Dynamo Dresden’de 2 futbolcuda koronavirüs çıkması üzerine takım 14 günlük karantinaya alındı. Alman ekibinin bu iki haftalık sürede oynayacağı Hannover ve Greuther Furth karşılaşmaları ertelendi. Ancak bu gelişmeye rağmen Alman Ligi’ndeki planların değişmediği bildirildi. Alman futbol CEO’su Christian Seifert sadece etkilenen iki maç olduğunu ve ligin planlandığı gibi devam edeceğini söyledi.

DİRSEK SEVİNCİ

Bundesliga bu hafta başlayabilirse, futbolcular gol sevincinde sadece dirsek ya da ayak temasıyla kutlama yapabilecek.



ESKİ COŞKU OLMAZ

Öte yandan Liverpool’un başarılı savunmacısı Van Dijk, “Pandemi beni gelecekte ne olacağı üzerine düşünmeye zorladı. Artık futbola dönsek de eski coşkuyla oynayamayacağız” dedi.

ADA’DA VAR UYGULANACAK

İngiltere Premier Lig tarafsız statlarda maç oynanacağı için VAR sistemini de uygulamayı düşünüyor. İFAB, VAR’ın uygulanıp, uygulanmayacağını ülke federasyonlarının karar vereceğini açıklamıştı.