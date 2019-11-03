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Dramatik maçta son söz Cenk Tosun'dan

Dramatik maçta son söz Cenk Tosun'dan

İngiltere Premier Lig'de 11. hafta maçında Everton ile Tottenham karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadelede Everton, 90+7'de Cenk Tosun'un golüyle 1 puanı kurtardı.

İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında Tottenham, 63. dakikada Dele Alli'nin golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 68. dakikasında Theo Walcott'un yerine oyuna giren Cenk Tosun, 90+7'de attığı golle taraftarlarına çılgın sevinç yaşattı ve bu gol, maçın skorunu belirledi.

Bu sezon Premier Lig'de 3. maçında görev yapan Cenk Tosun, Tottenham ağlarına kafayla gönderdiği top sonrasını, sezonun ilk golünü atmış oldu.

CENK TOSUN, SON'U SAKİNLEŞTİRDİ

Karşılaşmanın 84. dakikasında Andre Gomes'in ayağı kırıldı. Heung-Min Son, Andre Gomes'e yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü. Andre Gomes'in ayağının kırıldığını gören Heung-Min Son, göz yaşlarına hakim olamadı. Cenk Tosun, Heung-Min Son'un yanına giderek, kısa süreli şok geçiren Güney Koreli oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı.

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