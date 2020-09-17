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aksam.com.tr
  • 17 Eylül 2020 Perşembe 16:11
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Douglas'a Erzurumspor, Isimat Mirin'e Hatayspor talip oldu

Douglas'a Erzurumspor, Isimat Mirin'e Hatayspor talip oldu

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Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Douglas'a Erzurumspor, Isimar Mirin'e ise Hatayspor talip oldu.

Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği için kadro dışı bıraktığı Douglas Santos ve İsimat Mirin'e talip çıktı.

Brezilyalı sağ bek Douglas'a Erzurumspor; tecrübeli stoper İsimat Mirin'e de Hatayspor talip oldu. Yönetim, 2 futbolcuyu gitmeleri için ikna etmeye çalışıyor.

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