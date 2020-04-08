Douglas Costa'dan örnek hareket

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'ta maaş operasyonu başlıyor! İsim isim o liste Beşiktaş'ta maaş operasyonu başlıyor! İsim isim o liste Koronavirüs sonrası duran futbol dünyası FIFA'nın, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerde futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kararlarını açıkladıktan sonra tekrardan hareketlenmeye başladı. Beşiktaş yönetimi de futbolcularla indirim konusunda görüşmek için harekete geçiyor.

Mike Tyson'dan ilginç goril itirafı Mike Tyson'dan ilginç goril itirafı Ağır siklet eski boks şampiyonu Mike Tyson, verdiği demeçte ilginç bir itirafta bulundu. Eski ünlü boksör, New York'taki hayvanat bahçesinde bulunan bir gorille dövüşmek için bakıcısına 10 bin dolar rüşvet teklif ettiğini söyledi.

İspanyol devi de maaş kesintisine gidiyor İspanyol devi de maaş kesintisine gidiyor İspanya'nın Real Madrid Kulübü, futbol ve basketbol A takımlarındaki sporcular, teknik adamlar ve çalışanların maaşlarının 2019-2020 sezonu sonuna kadar yüzde 10 ile yüzde 20 arasında düşürülmesi için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İtalyanlar flaş haber olarak geçti: İlk kurban Cengiz Ünder İtalyanlar flaş haber olarak geçti: İlk kurban Cengiz Ünder Dünya üzerinde koronavirüsten etkilenen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan İtalya'da futbol da olumsuz yönde etkilendi. Ülke basınında çıkan habere göre, salgının ekonomik etkilerini derinden hisseden Serie A devi Roma, ederi yüksek oyuncuları satma kararı aldı. Bu doğrultuda hareket eden başkent ekibi, listenin ilk sırasına Cengiz Ünder'i yazdı. Calciomercato, konuyla geçtiği haberde “Koronavirüsten etkilenen Roma'da ilk kurban Cengiz Ünder” ifadesini kullandı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den AKŞAM'a özel açıklamalar: ‘İndirim işine karışmayız‘ TFF Başkanı Nihat Özdemir'den AKŞAM'a özel açıklamalar: ‘İndirim işine karışmayız‘ TFF Başkanı Nihat Özdemir, gündemdeki kritik konularla ilgili AKŞAM'a konuştu: 1-Ücret indirimi işine TFF karışmayacak. Her kulüp kendi şartlarına göre sporcusuyla konuşur. 2-Bankalarla yapılan anlaşmalarda da biz müdahil olmayız. 3-Lisans talimatını değiştireceğiz.

'Çok şükür Fenerbahçe'yle anlaştım' 'Çok şükür Fenerbahçe'yle anlaştım' Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Stephen Appiah, Juventus'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğu döneme dair açıklamalarda bulundu. Ganalı eski yıldız, “Çok şükür ki Fenerbahçe'yle anlaştım” dedi.