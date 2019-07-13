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Douglas ciddi

Douglas ciddi

M.City, 21’lik ön liberosu Douglas Luiz’i yollamak istiyor, F.Bahçe de Luiz için girişim yapmaya hazırlanıyor.

AKŞAM

İNGİLİZ basını, Manchester City’nin 21 yaşındaki Brezilyalı ön liberosu Douglas Luiz’in, yeni sezonda takımda kalmasının çok zor olduğunu, isteyenler arasında Fenerbahçe’nin de yer aldığını yazdı. 2022’ye kadar mukavelesi olan 21 yaşındaki oyuncunun, kiralanması gündemde. Piyasa değeri ise 3 milyon euro seviyelerinde. Bonservisiyle gelmesi için de bir çaba gösterilebilir. Brezilya’nın U23 takımının kaptanı olan DouglasLuiz, geçen sezon kiralık verildiği Girona’da, oyun tecrübesini geliştirdi.

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