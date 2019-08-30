Douglas, Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde teknik heyetten forma istedi
Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas, siyah-beyazlı kulüpte henüz forma şansı bulamamıştı.
Sivasspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Douglas bonservisini eline almasının ardından Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Avusturya kampında takıma katılan ancak henüz Siyah- Beyazlı forma ile maça çıkmayan Brezilyalı sağ bek, Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde teknik heyetten forma istedi.
Abdullah Avcı, kritik karşılaşmada Gökhan Gönül-Douglas ikilisinden birine görev verecek.
(Fanatik)