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  3. Douglas, Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde teknik heyetten forma istedi

Douglas, Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde teknik heyetten forma istedi

Douglas, Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde teknik heyetten forma istedi

Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas, siyah-beyazlı kulüpte henüz forma şansı bulamamıştı.

Sivasspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Douglas bonservisini eline almasının ardından Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Avusturya kampında takıma katılan ancak henüz Siyah- Beyazlı forma ile maça çıkmayan Brezilyalı sağ bek, Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde teknik heyetten forma istedi.

Abdullah Avcı, kritik karşılaşmada Gökhan Gönül-Douglas ikilisinden birine görev verecek.

(Fanatik)

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