Douglas, Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde teknik heyetten forma istedi

Sivasspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Douglas bonservisini eline almasının ardından Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Avusturya kampında takıma katılan ancak henüz Siyah- Beyazlı forma ile maça çıkmayan Brezilyalı sağ bek, Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde teknik heyetten forma istedi.

Abdullah Avcı, kritik karşılaşmada Gökhan Gönül-Douglas ikilisinden birine görev verecek.

(Fanatik)