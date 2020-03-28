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Koronavirüs hakemleri yaktı! Koronavirüs hakemleri yaktı! Liglerin ertelenmesi, bin 472 hakemin gelirlerine darbe vurdu. Liglerde görev yapan toplam bin 493 hakemden, profesyonel olan 21 hakem maaşlarını alıyor ancak onlar da maç gelirlerinden oldu. Diğer bin 472 hakemin ise kazançları kesildi.

İşte Galatasaray'ın ilk transfer hedefi! İşte Galatasaray'ın ilk transfer hedefi! Aslan hem oyunuyla hem de kulübe olan aidiyetiyle kendini ispat eden yıldız isim için Southampton ile masaya oturacak Cimbom, 26 yaşındaki yıldız için İngiliz ekibine 6 milyon euro önerecek. Mario Lemina da Galatasaray'a yardımcı olacak.

Karius Beşiktaş'ı şikayet etti! Karius Beşiktaş'ı şikayet etti! Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un, alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle siyah beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası Fenerbahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır'a Bayern Münih kancası... Yedek kaleci arayışında olan Alman devinin transfer listesinde 21 yaşındaki kalecinin yer aldığı öne sürüldü.

Douglas Beşiktaş'tan ayrılıyor Douglas Beşiktaş'tan ayrılıyor Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer olan yaşadığı sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Douglas, gelecek sezon siyah beyazlo takımda yer almayacak. Brezilyalı sağ bekin ülkesine döneceği öğrenildi.

Galatasaray yönetiminde bir isim daha! Koronavirüs... Galatasaray yönetiminde bir isim daha! Koronavirüs... Albayrak ve Terim'in ardından Günay'ın da testinin pozitif çıkmasıyla gözler Kançal'a çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetici, bu üçlünün hastane testinin negatif olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı testlerinde pozitif çıktığını hatırlattı, kendisinin tomografisinde de kitle görüldüğünü dile getirdi