Dostluk kazansın

TFF ile dört büyük kulübün başkanları, İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi. Derbilerin güvenlik yönleri ele alındı. Kritik zirve sonrası ise dostluk mesajları verildi...

AKŞAM

TFF ile dört büyük kulübün başkanları, İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu katıldı. İki saate yakın süren toplantıda; bu hafta oynanacak derbilerin güvenlik yönleri ele alınırken son dönemdeki futbol gündemi de değerlendirildi. İstanbul Valiliği’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise “Kazanan daima dostluk ve centilmenlik olacak” ifadeleri yer aldı.