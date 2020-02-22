Dostluk kazansın

AKŞAM
TFF ile dört büyük kulübün başkanları, İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu katıldı. İki saate yakın süren toplantıda; bu hafta oynanacak derbilerin güvenlik yönleri ele alınırken son dönemdeki futbol gündemi de değerlendirildi. İstanbul Valiliği’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise “Kazanan daima dostluk ve centilmenlik olacak” ifadeleri yer aldı.
THE4THOFFİCİA sitesinin haberine göre; G.Saray’da kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı, Barcelona’yla anlaştı.
YARINKİ Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak.
Fenerbahçe, Rami ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. 34 yaşındaki oyuncu Rus ekibi Sochi ile anlaştı.
TFF ile dört büyük kulübün başkanları, İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi. Derbilerin güvenlik yönleri ele alındı. Kritik zirve sonrası ise dostluk mesajları verildi...
MHK, hakemlere derbi ayarı verdi. Özellikle son haftalarda tartışılan iki önemli konuda uyardı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Vedat’ın iptal golü için “Düdükleri bekletin, kaleci şarjlarına dikkat edin’ uyarısı geldi. Galatasaray-Malatya maçında Seri’nin eli için ‘VAR ile doğru iletişim kurun’ denildi.
Beşiktaş, Süper Lig’de Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Vodafone Park’ta yaptığı maçlarda yenilmedi. Trabzonspor da bu sezon üç büyüklere karşı mağlup olmadı.
Bazı organizasyonlar iptal edildi, Tokyo 2020 tehlikede.