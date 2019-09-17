Dorukhan'la 4 yıl daha

AKŞAM

SEZON başında başta İtalya olmak üzere birçok ligin takibinde olan Dorukhan Toköz’ün, Siyah-Beyazlı ekiple mukavelesi 2021’de sona eriyor. Beşiktaş genç oyuncusunu bedelsiz elden kaçırmamak için 4 yıllık yeni mukavele önerisinde bulundu. TRT Spor’un haberine göre; Siyah-Beyazlı yönetim, tekliflere rağmen, “Beşiktaş’tan ayrılmam” diyen Dorukhan’ın bu jestine karşılık hem mukavelesini yenilemek hem de zam yapmak niyetinde. 23 yaşındaki oyuncunun temsilcisiyle önümüzdeki günlerde detaylar hakkında görüşme yapılacağı da belirtildi.

MiLLi TAKIM’DA DA GOLÜ VAR

Anlaşma sağlanması halinde 4 yıllık yeni bir kontrata imza atacak olan Dorukhan, geçen sezon Beşiktaş’ta gösterdiği başarılı performansla göz doldurdu. Milli Takım’a kadar yükselmeyi başaran genç oyuncu, bu sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından bir süre uzak kaldı. Dorukhan’ın Süper Lig’de oynadığı 27 karşılaşmada 3 gol ve 3 asisti bulunuyor. A Milli Takım’da ise 6 karşılaşmada görev alıp, 1 de gol kaydetti. Genç oyuncu bu sezon da pek çok Avrupa kulübü tarafından takip ediliyor.