Dorukhan'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Beşiktaş'ın futbolcusu Dorukhan Toköz, hakkında çıkan Fenerbahçe haberlerine açıklık getirdi.
Dorukhan, yaptığı paylaşımda ''Hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an tek amacım özlediğim formama kavuşmak.' sözlerini kullandı.
24 yaşındaki futbolcunun Necdet Ergezen ile yollarını ayırıp menajerliğe Ahmet Bulut’u getirmesi Fenerbahçe’ye transferinin önünü açtığı şeklinde yorumlanmıştı. Dorukhan'ın Beşiktaş ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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Beşiktaş'ın genç futbolcusu Dorukhan Toköz, hakkında çıkan Fenerbahçe'ye transfer olacağı haberlerine cevap verdi.
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