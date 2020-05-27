Dorukhan'a Fenerbahçe kancası

Beşiktaş'ın, 2018 yazında, Eskişehirspor'dan transfer ettiği Dorukhan Toköz, bu sezon uzun süreli sakatlık geçirmesine karşın transferin gözde isimlerinden bir tanesi oldu.
DORUKHAN, MAAŞININ ZAM YAPILMASINI İSTİYOR
Siyah-beyazlılarla bir yıl daha sözleşmesi olan, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, bir önceki yönetimin sözleşmede iyileştirme vaadi nedeniyle yıllık ücretinin yükseltilmesini bekliyor.
MENAJER DEĞİŞTİ
Beşiktaş, Dorukhan ve yeni menajeri Ahmet Bulut'la şu ana kadar, koronavirüs salgını nedeniyle bir araya gelip, bu meseleyi görüşmedi. Dorukhan, menajerlik şirketiyle sözleşmesi bittikten sonra, Ahmet Bulut'la çalışmaya başladı.
BULUT: "BEŞİKTAŞ'TA KALIYOR."
Bu sırada, Fenerbahçe'de fiilî olarak sportif direktör görevini yürüten Emre Belezoğlu'nun Dorukhan'ı sarı lacivertli takıma kazandırmak istediği iddia edildi.
"BÖYLE BİR ŞEY YOK"
Ancak, oyuncunun yeni menajeri Ahmet Bulut bu iddiayı reddetti:
Bulut , Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Böyle bir şey yok. Dorukhan'ın 1 sene daha sözleşmesi var. Beşiktaş'ta kalıyor. Sözleşmesinde iyileştirme meselesini, salgın nedeniyle henüz görüşmedik" dedi. (Ajansspor)
Ocak ayında yönetimin vetosu nedeniyle sarı-kırmızılı formasına kavuşamayan Arda Turan önümüzdeki dönem Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ın futbolcusu Dorukhan Toköz'ü gündemine aldığı iddia edildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un futbolcusu Rahmi Anıl Başaran, Trabzonspor ile sözleşme imzaladı.
Gelecek sezon takım bütçesini aşağılara çekmeye hazırlanan Beşiktaş'ta takımın en çok kazanan ismi konumunda olan Domagoj Vida'nın satışına zorunlu yeşik ışık yakıldı.
Ezeli rakipler transferde de birbirlerine girdi... Fenerbahçe, Galatasarayla prensipte anlaşan DG Sivasspor'un flaş futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ı kapabilmek için adeta kesenin ağzını açtı.
Galatasaray'ın sözleşme yenileme teklifini reddettiği için kadro dışı bırakılan ve sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona erecek olan genç yetenek Mustafa Kapı, Trabzonspor ile anlaştı.
Transferin gözdesi İrfan Can Kahveci kararını verdi. Genç oyuncu menajerine, yurt dışındaki teklifleri düşünmediğini belirtti ve iki kulübün anlaşması halinde Fenerbahçe formasını giymek istediğini söyledi. Sarı-Lacivertliler bonservis sorununu çözmek için arayışlara girdi.