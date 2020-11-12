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aksam.com.tr
  • 12 Kasım 2020 Perşembe 12:21
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Dorukhan ve Emre Akbaba takası gündemde

Dorukhan ve Emre Akbaba takası gündemde

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Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sözleşme uzatmaya yanaşmayan Dorukhan Toköz'ü takasta kullanmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı yönetim, milli futbolcusunu Galatasaray'â vererek, karşılığında Cimbom'un yıldızını kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim öncelikle kadro dışı bırakılan oyuncularını kiralayarak mali yükünü hafifletmek isterken, diğer yandan da beklediği verimi bir türlü alamadığı isimlerden de satış ya da takas yoluyla gelir elde etmenin peşinde.

Bu isimlerden biri de Dorukhan Toköz... Geçirdiği sakatlığın ardından eski günlerini aratan bir performans ortaya koyan, ayrıca yönetimin yaptığı sözleşme yenileme teklifine de halen olumlu yanıt vermeyen Dorukhan Toköz ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE DE İSTİYOR

Hem Fenerbahçe'nin hem de G.Saray'ın milli oyuncu için takas teklifleriyle kapıya dayanması Beşiktaş yönetiminin kafasını karıştırdı. Siyah-beyazlıların asıl amacı Dorukhan'ın yurt dışına satılması karşılığında 5 milyon euro ve üzerinde bir rakamın kulübün kasasına konulmasıydı.

Ancak öyle bir teklif şu an için yok. F.Bahçe'nin Harun, Sadık ve Dirar'lı teklifi ile G.Saray'ın Diagne teklifinden hangisinin daha mantıklı olacağı tartışılırken, Beşiktaşlı yetkililerin ise sarı-kırmızılı ekibe yeni bir öneri sunacağı öğrenildi.

SERGEN YALÇIN, EMRE AKBABA'YI İSTİYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın ile Dorukhan'ın durumunu konuşan Beşiktaş yönetimi, siyah-beyazlı teknik adamın "Dorukhan'ın eski performansına geri dönmesini en çok ben istiyorum. Ancak şu an için beklentilerin uzağında kaldı. Eğer takas yoluyla gidecek olursa, G.Saray'dan Diagne'yi değil, Emre Akbaba'yı isterim. Emre de orada fazla şans bulamıyor. Eğer böyle bir takasa sıcak bakılırsa, ben de onay verebilirim" dediği ifade edildi.

Beşiktaş'ın Dorukhan için ezeli rakibinden Emre Akbaba ve bir miktar para talep edeceği belirtildi.

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