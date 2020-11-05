Dorukhan Toköz'ün Galatasaray'la büyük oranda anlaştığı iddia edildi

İddiaya göre sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dorukhan, devam etmek için Beşiktaş'tan 1.5 milyon euro istedi. Başkan Ahmet Nur Çebi, 1 milyon euro'nun üzerine çıkmalarının söz konusu olmadığını söyledi.
GALATASARAY BÜYÜK ORANDA ANLAŞTI
Genç futbolcunun devre arasında ayrılması gündeme gelirken sarı-kırmızılıların Beşiktaş'tan izin alarak Dorukhan ile masaya oturduğu hatta büyük oranda anlaşıldığı ileri sürüldü.
TAKAS GÜNDEME GELEBİLİR
Dorukhan için Galatasaray ile Beşiktaş'ın pazarlık yapacağı, takasın da gündeme gelebileceği konuşuluyor.
Merkez orta sahada forma giyen Dorukhan Toköz, Beşiktaş formasıyla 42 maça çıktı, takımına 3 gol, 4 asistlik katkı yaptı.
Galatasaray haricinde Trabzonspor ve Mainz'ın da peşinde olduğu milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın ilk tercihi Cimbom.
Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Denizli ayrıca teklifler aldığını da sözlerine ekledi.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, bu akşam sahasında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı konuk ediyor.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Özellikle Rusya ve Macaristan maçları bizim için önemli. İkisini de kazanmak istiyoruz ama asıl hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak ve iyi sonuçlarla futbolumuzu göstermek. Aynı zamanda da Dünya Kupası'na katılmak; hayallerimiz bu ve bunu da yapacağımızı düşünüyoruz" dedi.
Fenerbahçe'nin yıldız forveti Samatta, “2020'nin En Etkili 100 Genç Afrikalısı” listesinde yer aldı. Tanzanyalı, futbol sahası dışında da ön plana çıktı.
İngiliz basını, Rachid Ghezzal'ın Beşiktaş'taki performansının ardından Cezayirli oyuncunun SiyahBeyazlı takıma çabuk adapte olduğunu yazdı.